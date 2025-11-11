Pomem Sağlık Daire

KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Abilerim ablalarım merhaba , Okula girerken kbb den işitme testinin db tutması yeter mi ? Kulak zarımda delinme yok işitmem sol 10 sağ 7 db ama timpanometri testi diye bir şey var onda östaki kanalı tam çalışmıyor dedi doktor bir sıkıntı olur mu ? Çünkü Yönetmelikte sadece İşitme ve muayenesi normal olması gerekiyor diyor Timpanometri Diye bir test hakkında bilgi geçmiyor. Bu konu hakkında bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok sevinirim

