Pomem Sağlık Daire

Abilerim ablalarım merhaba , Okula girerken kbb den işitme testinin db tutması yeter mi ? Kulak zarımda delinme yok işitmem sol 10 sağ 7 db ama timpanometri testi diye bir şey var onda östaki kanalı tam çalışmıyor dedi doktor bir sıkıntı olur mu ? Çünkü Yönetmelikte sadece İşitme ve muayenesi normal olması gerekiyor diyor Timpanometri Diye bir test hakkında bilgi geçmiyor. Bu konu hakkında bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok sevinirim

