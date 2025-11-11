Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
İş bankası kredi Tam bir fiyasko


11 Kasım 2025 21:57
İş bankası kredi Tam bir fiyasko

İş bankası için kredi sordum. 400 bin 12 ay vadeli

Peşin faizi: 109 bin TL

Sigorta : 7000 TL

Masraf: 2500 TL

Bankanın kredi oranı oranı 4 e felan geliyor.. Başka bankalarda 3.50 ye bulursun bildiğin kazık


aykutsc91
Aday Memur
11 Kasım 2025 22:02
1 bankalar 2 Zincir marketler. Bunları dini imanı allahı olmaz

ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
11 Kasım 2025 22:06

İş bankasını tee üniversite zamanımdan beri tercih ediyordum. Geçenlerde kredi kapamak için hesabıma para gönderdim. Parayı gönderirken açıklamasına kredi kapama gibi anlayacağım şekilde not yazdım. Parayı hesabıma geçirmedi. Sonrasında bankada çalışan arkadaşı aradım, bu parayı niye hesaba geçirmiyorsunuz dedim. Aramızda kalsın ama banka bunu gün sonunda hesaba geçiriyor dedi. Sebebi de , o para krediyi ne kadar geç kapatırsa o kadar bankanın karı oluyor. Koskoca bankanın düştüğü hale bak. Ondan sonra kredi kartımı kapattım. Kızım için biriktirdiğim BES dışında bu bankayı tercih etmiyorum.

Emniyet personelinin durumu daha da kötü, biz adliyeciler yine sevmesek de sistemi oturmuş banka üzerinden maaş alıyoruz. Planlanan şekilde işlemler devam ediyor.

