İş bankası kredi Tam bir fiyasko

İş bankasını tee üniversite zamanımdan beri tercih ediyordum. Geçenlerde kredi kapamak için hesabıma para gönderdim. Parayı gönderirken açıklamasına kredi kapama gibi anlayacağım şekilde not yazdım. Parayı hesabıma geçirmedi. Sonrasında bankada çalışan arkadaşı aradım, bu parayı niye hesaba geçirmiyorsunuz dedim. Aramızda kalsın ama banka bunu gün sonunda hesaba geçiriyor dedi. Sebebi de , o para krediyi ne kadar geç kapatırsa o kadar bankanın karı oluyor. Koskoca bankanın düştüğü hale bak. Ondan sonra kredi kartımı kapattım. Kızım için biriktirdiğim BES dışında bu bankayı tercih etmiyorum.

Emniyet personelinin durumu daha da kötü, biz adliyeciler yine sevmesek de sistemi oturmuş banka üzerinden maaş alıyoruz. Planlanan şekilde işlemler devam ediyor.