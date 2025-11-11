Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Ret olan ücretsiz izin talebim.


11 Kasım 2025 22:08
10 yıldır çalışmaktayım sağlık sorunlarım nedeniyle ücretsiz izin istemiştim ancak reddettiler.

Bu arada da izindeykende yerime başka bir personel vermişler.

Ancak red sebepleri " yerine verilecek personel bulunmaması"

Şimdi hastalık raporlarımı ekleyerek Bölge İdare Mahkemesine dilekçe yazacağım.

Ayrıca yine hastalık raporlarımı ekleyerek HSYK - CİMER gibi yerlere de şikayet hakkımı kullanmak istiyorum.

Bunları yaparsam ne gibi sorunlar yaşarım?

İnat etsem İstifa etsem, 1 yıl sonra geri dönsem , geri dönüşüm yine kurumun takdirinde midir?

