Adalet Bakanlığından İstifa Eden Memurlar, Şu An Ne Düşünüyorlar ?

Şu forumun ?Adalet Bakanlığı? kategorisinde istisnasız her hafta bir istifa konusu, meslekten yakınma konusu açılır. Adalet Bakanlığında görev yapıp başka bir kuruma geçmiş biri olarak; ben de zamanında meslekten çok yakındım, istifanın veya başka kurumlara geçmenin yollarını aradım. Sonunda başardım. Katiplikten istifa etmeden önce de istifa etmeyi başaranların son durumunun ne olduğunu, istifalarından pişman olup olmadıklarını, geçtikleri kurumda mutlu olup olmadıklarını hep merak ettim. Bu yüzden hem kendi görüşlerimi açıklayabileceğim hem de meslekten istifa edenlerin görüşünü açıklayabileceği bu konuyu açmayı uygun gördüm

Ben yaklaşık 2 yıl Zabıt Katipliği yaptım. Klavyede yüksek yazmam nedeniyle hep Ağır Ceza Mahkemesinde görevlendirildim. Zaten kaleme görevlendirildiğim ilk gün duruşmaya çıkartıldım ve duruşmayı seyrettim, ikinci günü duruşma katibinin yanında duruşmayı öğrenmeye başladım. Ertesi hafta duruşmada katip olarak görev yapıyordum. İyi kötü 2 yıl zabıt katibi olarak çalıştım.

Hiç unutmam daha mesleğin üçüncü haftası (yaşım gençti) aileme istifa etmek istediğimi, burada yapamayacağımı söyledim. Her gün güne söverek adliyeye gidiyordum. Amirlerden mobbing yiyordum, başka arkadaşların kayırıldığını görüyordum. Meslek içi zorluklarla karşılaşıyordum. Kıdemli katipler bile ezmek için fırsat kolluyorud.

Kişilik olarak çok yırtık bir insan değildim. Büyük olan balığın, küçük balığı yediği bir yerdi burası. Tam bir kurtlar sofrasıydı. İnsan kişiliğinin önemsenmediği, 40 yaşında bile olan insanın amiri tarafından çocuk gibi azarlandığı, katiplerin "tutanak yeme" korkusuyla haksızlıklara ses etmediği, amirlerin egolarını tatmin etmek için sizi herkesin gözünde azarladığı/ezdiği bir yerdi. Burada kişiliğiniz günden güne eriyordu. Tabii bunlar benim hissettiklerim tam aksine burada mutlu olan insanlarla da karşılaştım ama bunların sayısı asgari sayıdaydı. Adliyede çalışan personellerin çoğunun kaçmak için fırsat kovaladığına çoğu kez tanık oldum.

Bence buradaki en büyük sorun; insan yerine koyulmamanızdı. İnsanların egoları yüzünden sizi böcek ezer gibi ezebilmeleriydi. İnsanların ezilebilmesi için güzel bir zemin vardı adliyede.

Çalışma şartlarına gelirsek; kalemden kaleme değişse de sigara molasına bile zor çıktığınız bir yer genelde. Bi sigara yakayım, kafamı dağıtayım dediğiniz aniden amirinizin sizin eksikliğinizi fark edip telefonla arayıp kaleme gelmeni isteyeceği bir yerdi.

Benim için en acısı mesaiye kalmaktı. Müdür talimat veriyordu akşam 7?e kadar mesaiye kalıyorduk. Başkan ve müdür saat 5 oldu mu çekip gidiyordu. Adliyede en çok buna direnemediğim için canım acımıştı. Biz 6.5 veya 7?e kadar çalışıyorduk. Başkan ve müdür 5'te evine gidiyordu. Şu anki aklım olsa belki direnirdim, bilmiyorum.

Çok uzattım. Tüm bu yaşadıklarım doğrultusunda; 2 yıl kısa ama ağır bir çalışmanın sonrasında merkezi atamayla başka kuruma geçtim. 1 gün olsun adliye maceralarımı özlemedim, 1 gün olsun arkadaşlarımı özlemedim, 1 gün olsun adliyedeki çalışma sistemini aramadım. Memur olduğumu, amirler tarafından değer gördüğümü geçtiğim kurumda hissettim.

Bana göre adliyede, özel sektörden iyi midir ?

Özel sektörlerin çoğundan iyidir ama bazı özel sektörler vardır ki adliyeyi ona katlar. Stres ve tasanın olmadığı; parasının iyi olduğu ve mesai saatlerinin esnek olduğu çok fazla özel sektör var. Burada çalışan bir insan, adliyede memur olmak istemez :)

Tüm bu yaşadıklarım bana ne öğretti ?

-Adliyenin memur olarak bile katlanabilecek bir yer olduğunu düşünmüyorum.

-İnsanların kişiliklerinin en kolay ezildiği yer olduğunu düşünüyorum.

-Maddi imkanı iyi olan kişilerin, Üç kuruş maaş uğruna kendini heder etmemesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum

-Aklı tilki gibi çalışmayanın hakkının çok kolay yendiği bir yer olduğunu düşünüyorum.

-Kibar insanlara uygun bir yer olmadığını, uzun yıllar çalışanların ciddi psikolojik rahatsızlıklarının doğacak bir yer olduğunu düşünüyorum

Benim düşüncelerim bunlardır, bu konuyu sadece kendi düşüncelerimi açıklamak için açmadım. Adliyeden bir şekilde ayrılmış arkadaşlar da fikirlerini açıklayabilirler. Saygılar.

Not: Geçmişte katiplik yapmadığımı, yeni katip olacak insanları elemek için bu konuyu açtığımı düşünenler bu üyeliğimden profilime girerek 2020-2022 arası açtığım konuları ve mesajları inceleyebilirler.