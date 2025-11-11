KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

DHMI düz memur ve apron memuru arasındaki farklılıklar nedir?


11 Kasım 2025 23:32
DHMI düz memur ve apron memuru arasındaki farklılıklar nedir?
merhabalar, hiçbir yerde bilgi bulamadım. farkları bilenler yazabilir mi lütfen

Çok Yazılan Konular

Şantiye şefliğiBilgisayar mühendisleri hangi kurumlarda çalışır ve ne iş yapar?Ziraat mühendisleri platformu (ana konu)

Sözlük

menemen 1 28.09.2026 simav depremi 2 istidraç 1 mihaniki 1 açık açık konuşmak 1 10 Kasım 1 İş yaparken söylenen şarkılar 1

Son Haberler

Memura 'son savunma hakkından' ne anlaşılması gerekir? İDDK açıklığa kavuşturdu12 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıklarıMSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardıTürkiye'nin akaryakıt devi iflasın eşiğindeKatar Emiri Al Sani'den Türkiye'ye taziye mesajı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar