Yıllık izinlere hafta sonu ve resmi tatiller hariç tutulsun.


12 Kasım 2025 08:55
Yıllık izinlere hafta sonu ve resmi tatiller hariç tutulsun.

Memurlar yıllık izinleri sırf hafta sonuna denk gelmemesi için beşer gün yıllık izin kullanmak zorunda kalıyor. Ayrıca yıllık izin kullanacağı hafta resmi tatil varsa o hafta yıllık izin kullanmıyor. Bu uygulamanın açıkça yanlış ve hatalı olduğu bu kadar ortada iken nasıl oluyorda bir düzenleme getirilmiyor. Kamu denetçiliği kurumu bu konu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne tavsiyede bulunmuş. Bir an önce değişikliğin yapılmasını ümit ediyoruz. Bir komisyon 657 dmk yı tekrardan gözden geçirsin tüm ucube kanunlar değiştirilsin. Tüm naklen tayinlerde online ve tek merkezden yapılmalıdır diyecem ama bu konuyada girmek istemiyorum. Haberin ön plana çıkması için bir beğeni atarsanız sevinirim.


12 Kasım 2025 09:44

Hafta sonu değil ama resmi tatiller hariç zaten. Hatta konu ile ilgili mülga Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşü de vardı. Bir ara memurlar.net te de yayınlandı diye hatırlıyorum.


12 Kasım 2025 09:48

https://www.memurlar.net/haber/1087384/yillik-izin-icinde-kalan-bayram-gunleri-yillik-izin-hesabina-dahil-edilir-mi.html

