Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

İş Bankası Kredi Hayat Sigortası


12 Kasım 2025 10:27
İş Bankası Kredi Hayat Sigortası
İş bankasından kredi çekip hayat sigortasını iade alabilen varmı acaba.

Küçük polis
Daire Başkanı
12 Kasım 2025 10:35

Buraya yazacağına ara sor bakalım alabiliyor musun? Yav arkadaş şaka mısınız hayat sigortasını anında iptal edebilirsin. Ancak 15 gün süre içerisinde iade alabilirsin...


AdaletKalmadı
Aday Memur
12 Kasım 2025 11:07
Bilgin olmayan konu hakkında saçma sapan cevap yazma. senin gibilerin cevabını zaten beklemiyorum. Yapmadığn bişey için insanlara akıl vermeyede kalkma. Düzgün okursan alan varmı diye sordum. Anlaşılan nickinin hakkını gerçekten veren birisin
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerişbankası.faiz krediBddk gereği işbankası dijital şube acılamamasıYapılandırması olana ek hesap tanımlandı mıiş bankası kadar lanet bir banka görmedimZam hayırlı olsunMazeret ataması 2025iş Bankasında Yapılandırma Borcu olanlar için kredi puanla sistemi2.Şark

Sözlük

istidraç 1 açık açık konuşmak 1 menemen 1 vikunya 1 28.09.2026 simav depremi 2 mihaniki 1 kendi olmak 1 İş yaparken söylenen şarkılar 2 günaydın sözlük 1 10 Kasım 1

Son Haberler

Kardeş katili 22 yıl sonra sahte kimlikle yakalandıObezite tedavisinde yönetmelik: Cerrahi müdahale son çare olacakVGM burs sonuçları yakın: İlk ödeme Ekim'den itibaren yapılacakAFAD, bu sefer öğrencilerin isteği için ter döktü'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesine göre örgütün gelir kaynakları

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar