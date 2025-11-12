Promosyon İcra Kesintisi/İş Bankası

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

12 Kasım 2025 11:11
Arkadaşlar merhaba. İcra dosyasının avukatı iş bankasına promosyonun icra dosyasına kesilmesiyle ilgili yazı yazmış. 12.11.2025 yani bugün banka şu cevabı vermiş : ?? promosyonun umut ve ümit vadeden alacaklar kısmına girdiği bu sebepten dolayı dosyaya bir kesinti yapılamayacağı, maaş haczinin 1/4 oranında devam edeceğini ?? yazmış. Bilginiz olsun


shah mat
Aday Memur
12 Kasım 2025 11:14

iş bankasından icralık değilseniz bi şey olmaz : )


reis5854
Aday Memur
12 Kasım 2025 11:51
ayni konuları açıp durmayin amk

üye1903
Aday Memur
12 Kasım 2025 12:01

Gkhn


üye1903
Aday Memur
12 Kasım 2025 12:02

Bu icra dosyası avukatı hangi banka birde o yazı içeriğini paylasabilirmisin

