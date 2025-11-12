Denk sayılabilecek bölümler

Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Merhaba MSB nin açacak olduğu görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı var. Açıklama bölümündeki eğitim şartlarında benim okuduğum bölüm yok mesela bilgisayar teknolojisi önlisans programı mezunu arıyor ben ise web tasarım ve kodlama mezunuyum bitirdiğim bölüm aranan bölüme denk sayılıyor mu bunun yazısını nereden alabilirim kurum bize o şekilde belge getirdiler diyor ama ne AÖF nede ÖSYM bu konuda yeterli bilgi vermiyor daha önce alan oldumu yardımcı olabilir misiniz


Karizmaunl
Genel Müdür
12 Kasım 2025 11:56

YÖK?ün 2010/44 sayılı genelgesi ve ilgili yönetmelikler gereği, önlisans veya lisans programlarının birbirine denk sayılması kararı YÖK Başkanlığı tarafından verilir. Yani kurumun kendi inisiyatifiyle denk saydık demesi yeterli değildir, YÖK?ten alınmış resmî denklik yazısı aranır. E-Devlet üzerinden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Bilgi Edinme kısmından, Web Tasarımı ve Kodlama önlisans programının Bilgisayar Teknolojisi önlisans programına denk olup olmadığının tarafıma bildirilmesini arz ederim. şeklinde kısa bir dilekçe oluşturun. Diplomayı veya transkripti eklemeniz faydalı olur. YÖK?ten cevap bekleyin.

