Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Eğitim tayini sonrası eş durumu tayini nasıl olur


12 Kasım 2025 11:55
Eğitim tayini sonrası eş durumu tayini nasıl olur

Arkadaşlar eğitim tayininden sonra eş durumu pdc ye bakılır mı

Çok Yazılan Konular

İstifa sonrası atama zimmete düşmeYurtdışı görevlendirmeEğitim tayini hk.İki tıbbi sekreter eş durumunda nerede birleşirizİllerin promosyon anlaşmaları (tek başlık)Çanakkale biga hk.Yurt dışı görevlendirme

Sözlük

İş yaparken söylenen şarkılar 2 mihaniki 1 hayatın olağan akışı 1 menemen 1 kendi olmak 1 günaydın sözlük 1 vikunya 1 28.09.2026 simav depremi 2 10 Kasım 1 istidraç 1

Son Haberler

Kardeş katili 22 yıl sonra sahte kimlikle yakalandıObezite tedavisinde yönetmelik: Cerrahi müdahale son çare olacakVGM burs sonuçları yakın: İlk ödeme Ekim'den itibaren yapılacakAFAD, bu sefer öğrencilerin isteği için ter döktü'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesine göre örgütün gelir kaynakları

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar