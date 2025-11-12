Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han

Açığa alınma işlemi sonrası göreve iade


Komando birliğine atanan (komando temel kursu olmayan), harekât alanının bazen geri bölgesi (Hatay), bazense harekât alanında (Suriye), çalışan bir personel (yardımcı sınıf), yaklaşık 2 sene boyunca hakkında yürütülen bir adli işlem nedeniyle açığa alınıyor.

Yargılama neticesinde hakkında beraat kararı veriliyor ve beraat kararı istinaf edilmiyor. (Karar kesinleşmiş)

Bu durumda 2 senedir açıkta kalan personelin mahrum kaldığı hakları nelerdir?

3 te 1 maaş

Komando Tugayında alınan bere tazminatı

OYAK ve OYAK nemaları

Konut ön biriktirme ve konut ön biriktirme nemaları

Suriye ya da geri bölge tazminatı

SGK primleri

Manevi tazminat

Bunlar bir çırpıda akla gelen bazı mahrum haklar, bunların dışında da başka haklar var mıdır?

