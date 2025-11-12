memurların yeniden atanması hk

merhaba ben 3+1 sözleşmeli hemşireyim. 2.5 senedir çalışıyorum.daha sonra sosyal hizmet bitirdim. 2026 KPSS'ye girip sosyal hizmet bölümünden atanırsam nasıl bir süreç oluyor? istifa mı etmem gerekir? muvafakatname ile diğer mesleğine geçebilir miyim? daha önce böyle yapan birileri var mı??

