memurların yeniden atanması hk

12 Kasım 2025 12:52
merhaba ben 3+1 sözleşmeli hemşireyim. 2.5 senedir çalışıyorum.daha sonra sosyal hizmet bitirdim. 2026 KPSS'ye girip sosyal hizmet bölümünden atanırsam nasıl bir süreç oluyor? istifa mı etmem gerekir? muvafakatname ile diğer mesleğine geçebilir miyim? daha önce böyle yapan birileri var mı??

berkehan81
Şube Müdürü
12 Kasım 2025 13:03

Kadroya alındıktan sonra eğer kadrolu sosyal hizmet uzmanı olarak sağlık bakanlığı veya diğer bakanlıklara atanırsan sağlık bakanlığının muvafakatnamesiyle yeni kurumuna geçersin ancak sözleşmeli olarak ve her iki durumda da mevcut işinden istifa ederek başlarsın zaten bununla ilgili atanmalardan sonra kurumlar duyuru yayınlanıyor özetle her halükarda sosyal hizmet uzmanı olarak nereye atanırsan atan ister kadrolu ister sözleşmeli yeni görevine başlarsın yasal olarak bir sıkıntı olmaz eğer sıkıntı olacak olursa idare mahkemesine dava açarsın o şekilde bile yeni atandığın yerde göreve başlarsın.

