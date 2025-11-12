yeniden atanma

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Arkadaşlar İyi Günler. Kafamı karıştıran bir konuda iki sorum olacaktı. 1-Sözleşmeli olarak atanan bir tıbbi sekreter kpss'ye yeniden hazırlanıp tekrar tıbbi sekreter olarak atanabilir mi? 2-Farkı bir önlisans bölümü (iki yıllık sağlık bölümü)okuyup tekrar kpssye hazırlanıp o branştan atanabilir mi? bu durumun bir yaptırımı veya bir bekleme süresi var mıdır? çalışmaya devam ederken bu durum yapılabilir mi?

