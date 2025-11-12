İşkur üzerinden KPSS ile teknikerliklerin işçi alımları hakkında

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Arkadaşlar ben BOTAŞ ve TEMSAN işçi alımlarına başvurmayı düşünüyorum. Bunların memurluk ile farkı ne oluyor? 60 gün deneme süreleri varmış bu sürelerde iş öğretiliyor mu? Biliyorsunuz ki eğitim esnasında hep teorik gördüğümüzden uygulama konusunda çok yetersizim. Makine, bilgisayar, elektrik tekniker bölümlerinin işi bu kurumlarda ne oluyor tam olarak? Kafa karışıklıkları bir hayli mevcut.

