Sağlık bakanlığı aylık en fazla mesai


12 Kasım 2025 17:27
Sağlık bakanlığı aylık en fazla mesai

Bakanlıkta yoğun bakımda çalışıyorum aylık en fazla kaç saat fazladan çalıştırılabilir bir personel?


hemsirharun
Memur
12 Kasım 2025 17:59

130 saat

