Kayıp Aranıyor.

ADALET: Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme: Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması;.......... Bu kavramı memleket olarak kaybettik. Artık bulabilir miyiz bilmiyorum. Bir zamanlar mülkün temeli idi..... İbn Mesüd -radıyallahu anh-'dan rivayet edildiğine göre, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: «Hiç şüphesiz, benden sonra adam kayırmalar ve yadırgayacağınız bazı işler olacaktır.» Ashab-ı Kiram: "Ey Allah'ın Rasülü! O zaman nasıl davranmamızı tavsiye edersiniz?" dediler. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- de: «Siz, üzerinize düşen görevleri yapar, kendi hakkınızı ise Allah'tan beklersiniz.» diye buyurdu.

ADALET: Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme: Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması;.......... Bu kavramı memleket olarak kaybettik. Artık bulabilir miyiz bilmiyorum. Bir zamanlar mülkün temeli idi..... İbn Mesüd -radıyallahu anh-'dan rivayet edildiğine göre, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: «Hiç şüphesiz, benden sonra adam kayırmalar ve yadırgayacağınız bazı işler olacaktır.» Ashab-ı Kiram: "Ey Allah'ın Rasülü! O zaman nasıl davranmamızı tavsiye edersiniz?" dediler. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- de: «Siz, üzerinize düşen görevleri yapar, kendi hakkınızı ise Allah'tan beklersiniz.» diye buyurdu.