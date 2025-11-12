Müfettiş denetimi devam ediyor mu?

İdari denetim oluyor. Yine de bir eksiğiniz yoksa, işinizi de düzgün yapıyorsanız müfettişten korkmayın. Zaten denetime gelen müfettişler eksik bulmaya değil eksik varsa yol göstermek için geliyor.

Ben öğretmenken biri adaylıkta olmak üzere üç kez denetim geçirdim. Müfettişler zaten senden benden uyanık. İşlerin sorunsuz yürüyüp yürümediğini daha okul koridoruna girer girmez kokudan anlıyor. Ona göre davranıyorlar.