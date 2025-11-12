Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Müfettiş denetimi devam ediyor mu?


12 Kasım 2025 18:53
Hocalarım merhaba. Az evvel okuldan aradılar, haftaya okula müfettiş geliyormuş. Müfettiş denetimi kalktı diye haberler görmüştüm.


shah mat
Aday Memur
12 Kasım 2025 19:04

denetim devam sadece sınıflara girmiyorlar


mazıke
Şef
12 Kasım 2025 19:10
rehberlik dosyası klüp dosyası hep dosyası haricinde detaylı bişey olmuyor

BanuAlkan
Aday Memur
12 Kasım 2025 21:09
okullar 5 yılda bir denetleniyor fakat denetlenecek okullar okul müdürünü değiştirmek istenilen okullar olarak belirliyorlar

spock
Genel Müdür
13 Kasım 2025 18:48

İdari denetim oluyor. Yine de bir eksiğiniz yoksa, işinizi de düzgün yapıyorsanız müfettişten korkmayın. Zaten denetime gelen müfettişler eksik bulmaya değil eksik varsa yol göstermek için geliyor.

Ben öğretmenken biri adaylıkta olmak üzere üç kez denetim geçirdim. Müfettişler zaten senden benden uyanık. İşlerin sorunsuz yürüyüp yürümediğini daha okul koridoruna girer girmez kokudan anlıyor. Ona göre davranıyorlar.


BanuAlkan
Aday Memur
13 Kasım 2025 21:34
tilki mi bunlar

derty28
Aday Memur
14 Kasım 2025 01:12

5 yıl olayı eskidendi, bize geçen sene geldiler, ara tatil sonrası tekrar geliyorlar

BanuAlkan, 2 gün önce
Tefmezun2001
Şef
14 Kasım 2025 01:49

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli için geleceklermiş okul mesaj attı. Edebiyat, matematik ve tarih derslerine gireceklermiş.


okuryazar3
Müsteşar
14 Kasım 2025 04:40

Bazıları tilkiden öteye kurt:)Nasıl mı?

Tek soru :Haydi bakayım çocuklar öğretmeninizle yaptığınız en çok hoşunuza giden şeyleri sırayla anlatın bakayım diyor? Arada bir hoşunuza gitmeyenleri de söyleyebilirsiniz ara gazı...

Çocuktan alıyor haberi ...ne var ne yok dökülüyor avcuna yazıyorlar valla...

BanuAlkan, Dün
tilki mi bunlar

atahoca
Müsteşar Yardımcısı
14 Kasım 2025 06:34

Kara dönemlerin bir uygulamasını hatırlattı. İsmi bile sıkıntılı. Bir öneri de bulunmak için başlık açarım belki.

Demoklasin kılıcı... Bu durum, maalesef öğretmenlere birşey kazandırmaktan çok tehdit unsuru olarak kullanıldı, genelde. İdeolojik kaygılarla bu kılıç bulunduğu yerden indirilerek pasifize edildi. Şimdi tekrar kullanılacak.

Not: İyi polis kötü polis oynadıkları dönemde iyinin oranı %40, kötünün oranı %60'dı.


BanuAlkan
Aday Memur
14 Kasım 2025 09:30
şeytanlarından bulsunlar
