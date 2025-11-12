Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
MEB de Kadrolu olarak Usta öğreticisi nasıl olunuyor, kimse bilmiyor?


12 Kasım 2025 18:57
Arkadaşlar Halk eğitimlerde kadrolu Usta öğreticisi olmak için ne gerekiyor hangi sınav ile olunuyor, bunu sormadığım kimse kalmadı kimse net bilmiyor, Usta öğreticisi ücretli geçici alımları kastetmiyorum

shah mat
Aday Memur
12 Kasım 2025 19:03

formasyon açılıyor hocam tarihler var özelden yazar mısınız


maviyedair
Şef
12 Kasım 2025 19:04
özel kapalı sizin
shah mat
Aday Memur
12 Kasım 2025 19:04

sizin kapalı hocam bende size atamıyorm


shah mat
Aday Memur
12 Kasım 2025 19:08

siz yazıyorsunuz ben yazamıyorum bilginiz olsun

