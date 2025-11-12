Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Bilerek Uzman Olmayıp Düz Memur Olmak?


12 Kasım 2025 19:21
Bilerek Uzman Olmayıp Düz Memur Olmak?

Merhaba ben 1.5 yıllık uzman yardımcısıyım. Ankara şartları ve bildiğiniz gibi kiralar artık beni bezdirdi. Uzmanlık için hiç uğraşmayıp bilerek tez ve yeterlilik sınavı gibi şartları yerine getirmemeyi düşünüyorum. Böylece düz memur olup kendi yaşadığım şehre düz memur olarak tayinimi istemek gibi bir düşüncem var. Sizce bu yolla memleketime gidebilir miyim?(Tek üzüldüğüm şey KPSS, YDS, kurum sınavı ve mülakat için verdiğim emek)


Defender0606
Aday Memur
12 Kasım 2025 19:44
Kurumunuz sizi kesin olarak memleketinize atamayabilir, bence bunu da göze alın. Ayrıca uzun vadeli bakarsaniz uzman olmanız daha iyi olur bence.

justiceandfear
12 Kasım 2025 19:56

Teşekkür ederim, düşüneceğim

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiMerkez bankası tahmini doğrultusunda daMobbing ve Raporun Hakem Hastaneye GönderilmesiKasım ayı enflasyon tahmini :)Görevde YükselmeKamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2025 Ekim maaşlarımızı yazalımSendikaların yapması gereken işi yaptım, maaş adaletsizliğini şikayet ettim2026 Ocak ZammıMerkez Bankası Enflasyon tarihi güncellemesi

Sözlük

Kasım 2025 boğa süper dolunayı 1 vikunya 2 istidraç 1 açık açık konuşmak 1 bonobo 6 kendi olmak 1 28.09.2026 simav depremi 2 hayatın olağan akışı 1 pigmeler 1 Her kuşun eti yenmez 2

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abacı için taziye mesajıTürk müziğinin acı kaybı: Muazzez Abacı hayatını kaybetti2025 Süper Kupa finalinin yeri ve zamanı belli olduBakan Fidan: Gazze, Filistin'in bir parçasıdırDMM'den 'Türkiye'nin, Hindistan'daki terör eylemiyle bağlantılı olduğu' iddiasına yalanlama

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar