Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

BANKA RED OLUMSUZ


12 Kasım 2025 20:07
BANKA RED OLUMSUZ

Puan 790 hic bir gecikme icra yapılandırma yok herkese limit verdi banka bana hiçbir şey vermedi çok ihtiyacım varken üzgünüm :(


polıce35
Aday Memur
12 Kasım 2025 20:08

o puana biraz zor devrem 1100 puanım var bana bile sadece vakıfbank maaş müşterisiyken ek hesap ve kart vermişti


Ali cabbar0110
Aday Memur
12 Kasım 2025 20:09

900 puanı yapılandırması ve gecikmesi olana 148 bin kart verdi devrem ama neye göre verdi anlayamıyorum

polıce35, 10 dk. önce

o puana biraz zor devrem 1100 puanım var bana bile sadece vakıfbank maaş müşterisiyken ek hesap ve kart vermişti

