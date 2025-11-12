KİT'lerdeki adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sorunu

Merhaba, Botaş alımına başvurdum fakat başvuru formundaki maddelerden biri şöyle:

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) kayıtlı olan yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde yerleşim yeri adresini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. Adres değişikliklerinde adayların e-Devlet üzerinden veya Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunda kayıtlı olan taşınma tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunu İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

Ben Tekirdağ'da yaşıyorum ve Erzurum ilanı için başvurdum. Başvurum kabul edildi fakat bu yüzden başvurumu iptal ederler mi? Başvuru ise ülke geneli olarak gözüküyor ama alım yapılan yer Erzurum. Kafam karıştı