geçici görevlendirme hakkında

12 Kasım 2025 20:25
merhabalar x ilinde asaleten polis memuru olarak görev yapıyorum. geçici görevlendirme ile y iline tayin isteyecem. prosötür nedir ilk nereye başvuracağım nasıl bir yol isteyeceğim yardımcı olur musunuz

antepliyiz.
Aday Memur
12 Kasım 2025 21:14
hangi mazeretle isteyeceksin

Mesutum7
Aday Memur
12 Kasım 2025 21:47
sağlık durumu 3 ay ya da 6 ay yeter
