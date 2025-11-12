geçici görevlendirme hakkında

merhabalar x ilinde asaleten polis memuru olarak görev yapıyorum. geçici görevlendirme ile y iline tayin isteyecem. prosötür nedir ilk nereye başvuracağım nasıl bir yol isteyeceğim yardımcı olur musunuz

