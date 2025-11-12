Hizmet Birleştirme (Teknik Hizmetlerin Değerlendirilmesi)

Merhaba,

Gıda mühendisi olarak kamuya atandım ve sözleşmeli olarak çalışıyorum. Daha önce özel sektörde otellerde gıda mühendisi ve son olarak organik tarım sertifikasyon kuruluşunda kalite müdürü olarak çalıştım. Aynı zamanda bu sertifikasyon kuruluşunda Tarım Bakanlığı yetkilendirmesi ile "organik tarım kontrolörü" olarak çalıştım ve denetimlere katıldım.

Kadroya geçtiğimde geçmiş çalışmalarımı saydırmak istiyorum.

Oteldeki çalışmalarımda sgk girişim "gıda mühendisi" olarak yapıldığı için sanıyorum teknik hizmetler olarak doğrudan sayılacak. Ancak organik tarım işimde sgk girişim "kalite güvence müdürü" olarak yapılmış. Ben iş yerinden "Kalite güvence müdürü olarak çalışmıştır, aynı zamanda Organik Tarım Kontrolörü olarak görev yapmıştır" şeklinde yazı aldım. Ayrıca Bakanlığın TBS(Tarım Bilgi Sistemi)'nde de yetki numaram ve kontrolörlük bilgilerimin (gittiğim denetimler vb.) yer aldığı ekran alıntım mevcut. Organik tarım yönetmeliğine göre Bakanlık tarafından bu yetkinin verilebilmesi için Gıda Müh, Ziraat Müh vb. teknik bölümlerden mezun olma şartı ve aynı zamanda meslek odasına üye olma şartı var. Ve ben bu şartları karşılayabildiğim için bu yetkiyi aldım.

İş yerinden aldığım "Kalite güvence müdürü olarak çalışmıştır, aynı zamanda Organik Tarım Kontrolörü olarak görev yapmıştır" şeklindeki Çalışma Belgem ile bu görevi teknik hizmet olarak saydırabilir miyim?