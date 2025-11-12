Kpss tercih ve atama süreci nasıl işliyor ?

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
12 Kasım 2025 22:03
Ben bu sene ortaöğretim kpss deneyeceğim 80-85 puan aralığında alabilirim. Kpss alımları şu bakanlık şu kurum vs. yks sınav tercihi gibi tercihlerle mi oluyor? Yoksa dönem dönem 200 300 memur alımları şeklinde mi? Bazı arkadaşlar tercih yapıp çıkan yerlere memur olarak gireceğimizi söylüyor. Bu süreci bana açıklayacak var mı ? Teşekkür ederim.


12 Kasım 2025 22:50

Merhaba, hakkınızda hayırlısı olsun şimdiden İnşAllah. Kpss sınavından sonra diğer kpss sınavına kadar geçerli puanınız (2 yıl) bu süreçte 4 tane merkezi atama yapılıyor. Onun dışında da üniversiteler, belediyeler gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşları açıktan atamaya çıkabiliyor ve bu alımların dönemleri ve usulleri değişiyor.(Mülakatlı,mülakatsız gib gibi) Merkezi atamaya bir kere başvurup yerleşirseniz o puanınızı bir daha merkezi atamada kullanamıyorsunuz. Siz mezuniyetinize uygun olan alımlara merkeziden ya Resmi gazetede yayınlanma usülü ile genellikle ilan edilen açıktan atamalarda başvurabiliyorsunuz. Ortaöğretimden merkezi atamada genellikle hizmetli ve şoför kadroları açılıyor diye biliyorum. Açıktan alımlarda katiplik, ikm gibi kadrolara başvurabiliyorsunuz(bazı yan şartları oluyor onlara bakmanız lazım önceki alımlardan) sistem bu şekilde ilerliyor. Merkezi atama yerleştirme sonuçları diye araştırarak geçmiş merkezi alımlardaki puanları görebilirsiniz.

