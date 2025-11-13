Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Eş durumu sonrası alt bölge tayini kaç yıl sonra yapılabilir ?


13 Kasım 2025 00:02
Eş durumu sonrası alt bölge tayini kaç yıl sonra yapılabilir ?

İstanbul?dan 2c ye geldim 1e ye gitmek istiyorum şimdi mümkün müdür ?

