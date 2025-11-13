Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa görevde yükselme sınavı


13 Kasım 2025 00:46
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa görevde yükselme sınavı
Sınava girecekler burda mı? oluşturulmuş bir grup var mıdır ?

Çok Yazılan Konular

Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiMerkez bankası tahmini doğrultusunda daMobbing ve Raporun Hakem Hastaneye GönderilmesiBilerek Uzman Olmayıp Düz Memur Olmak?Kasım ayı enflasyon tahmini :)2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGörevde YükselmeSendikaların yapması gereken işi yaptım, maaş adaletsizliğini şikayet ettimYıllık izinlere hafta sonu ve resmi tatiller hariç tutulsun.Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...

Sözlük

muazzez abacı 1 bonobo 6 vikunya 2 Bugün olanlar 1 28.09.2026 simav depremi 1 hayatın olağan akışı 1 pigmeler 1 Her kuşun eti yenmez 2 günaydın sözlük 1 Buşmanlar 1

Son Haberler

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinde DeğişiklikDevlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde DeğişiklikİDDK, AFAD personelinin dalış tazminatı alıp alamayacaklarına ilişkin görüş aykırılığını giderdi13 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıklarıKAPGEM'den Sahte Habere Karşı 7 Politika Önerisi

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar