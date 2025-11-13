İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa görevde yükselme sınavı

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiMerkez bankası tahmini doğrultusunda daMobbing ve Raporun Hakem Hastaneye GönderilmesiBilerek Uzman Olmayıp Düz Memur Olmak?Kasım ayı enflasyon tahmini :)2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGörevde YükselmeSendikaların yapması gereken işi yaptım, maaş adaletsizliğini şikayet ettimYıllık izinlere hafta sonu ve resmi tatiller hariç tutulsun.Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...
Sözlük
Son Haberler
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinde DeğişiklikDevlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde DeğişiklikİDDK, AFAD personelinin dalış tazminatı alıp alamayacaklarına ilişkin görüş aykırılığını giderdi13 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıklarıKAPGEM'den Sahte Habere Karşı 7 Politika Önerisi
Editörün Seçimi
Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar