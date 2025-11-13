Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
İl içi merkezden ilçeye eş durumu


13 Kasım 2025 00:50
İl içi merkezden ilçeye eş durumu

Merhaba

Eşim ve ben aynı ilde görev yapıyoruz aynı ünvan ve branştayız ben 3 ay daha kıdemliyim il merkezindeyim , eşim ise 100 km uzaklıktaki ilçede görev yapıyor? Ben ilçeye eşimin yanına gidebilir miyim ? Kıdem önemli mi ? Ne yapmak gerekir?

