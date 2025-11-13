Marketlerde çalışma arası fark

KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör
13 Kasım 2025 02:58
ben işletme son sınıf öğrencisiyim. 1 sene boyunca her ay düzenli maaş alabileceğim bir işte çalışmam gerekiyor. Ev kiraları da malum olunca asgari ücretli bir işte geçim olmuyor. Marketlere başvurmayı düşünüyorum. Marketlerin çalışma sistemi ve maaş bilgisi hakkında bilgisi olan arkadaşlar bilgi verebilir mi? Hangi markette çalışmak daha iyi? Ve en yüksek ücreti hangi market veriyor? (Edirne gibi küçük şehir bazında)

