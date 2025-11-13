Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet

Çalışma hakkında bilgi ihtiyacı


13 Kasım 2025 02:59
Çalışma hakkında bilgi ihtiyacı

Merhaba. ben işletme son sınıf öğrencisiyim. 1 sene boyunca her ay düzenli maaş alabileceğim bir işte çalışmam gerekiyor. Ev kiraları da malum olunca asgari ücretli bir işte geçim olmuyor. Marketlere başvurmayı düşünüyorum. Marketlerin çalışma sistemi ve maaş bilgisi hakkında bilgisi olan arkadaşlar bilgi verebilir mi? Hangi markette çalışmak daha iyi? Ve en yüksek ücreti hangi market veriyor? (Edirne gibi küçük şehir bazında)

Çok Yazılan Konular

Son heceden kelime bulma oyunuRepertuardanKendine hoş geldinSon iki harften kelime türetmeKelime OyunuSon hecenin tersinden kelime türetme oyunuİçinizden gecenlerÖzlediğindeBugünkü Durumumİtiraf etmeliyim ki

Sözlük

zebra 1 açık açık konuşmak 1 İş yaparken söylenen şarkılar 1 Her kuşun eti yenmez 2 vikunya 2 pigmeler 1 fakirlerle aynı kokmak istememek 1 günaydın sözlük 1 Bugün olanlar 1 muazzez abacı 1

Son Haberler

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinde DeğişiklikDevlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde DeğişiklikİDDK, AFAD personelinin dalış tazminatı alıp alamayacaklarına ilişkin görüş aykırılığını giderdi13 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıklarıKAPGEM'den Sahte Habere Karşı 7 Politika Önerisi

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar