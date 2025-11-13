Gündem \ Hayata Dair
TOKİ konutları şehir merkezine bayağı uzak yapılıyor, başvursam mı, kararsızım.


13 Kasım 2025 07:53
TOKİ konutları şehir merkezine bayağı uzak yapılıyor, başvursam mı, kararsızım.

Merkeze yürüme bir saat falan. Başka nasıl bir yol izlenebilir


mfu4226
Aday Memur
13 Kasım 2025 08:21
merkeze yürüme bir saat çok iyi arabayla 10-15 dk sürer tahminen neyin tereddütü bu başvur bence
