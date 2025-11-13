Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Sarı banka boykot


13 Kasım 2025 08:27
Sarı banka boykot

Bizi masada satan, yıllarca bizi sömüren sarı banka EFT ücreti almıyor diye parayı oraya aktaracak arkadaşlar biraz dik durun.Masada bizi satan banka 3 TL EFT ücretine satilmayin.Her platformda hak hukuk için çaba gösteren arkadaşlar var bir de en ufak menfaat te ayrı düşen birlik olmayı beceremeyen Lee var.

Banka bizi öyle bir sömürdüki örnek vereyim;

Benim hesabım -100 000 arkadaşımın hesabı +100 000 de.ben aylık 9-10 bin faiz ödedim.yani arkadaşımın parasını bana kullandirtti faizi aldı.bunun için hiç bir sermayesini kullanmadı.

Borcu olanlar çok iyi bilir.gece maaş yatmadan her defasında hepsine el koydu.ne BDDK ne diğer bankacılık kurallarıni hiçe saydı.

Borç yapmasaydin kardeşim diyecek olanlara,insanlık hali hastalık var ailesine bakan var.ailevi sıkıntıları olan var.herkes bir değil....

Bize ne yapacağımı soyleyemessin diyen arkadaşlar olacak ama bir meslektaşıniz olarak rica ediyorum.sarı bankada kredi kredi kartı vs kullanmayın kapatın gitsin.ben seve seve yaptım....

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerBddk gereği işbankası dijital şube acılamamasıiş bankası kadar lanet bir banka görmedimişbankası.faiz krediYapılandırması olana ek hesap tanımlandı mıiş Bankasında Yapılandırma Borcu olanlar için kredi is bankasi eft ucretli aciklamasi yaptiikinci sark kalkacak mi?Yürütmeyi Durdurma İptaliZam hayırlı olsun

Sözlük

bonobo 6 pigmeler 1 vikunya 2 Buşmanlar 1 muazzez abacı 1 İş yaparken söylenen şarkılar 1 hayatın olağan akışı 1 Bugün olanlar 1 fakirlerle aynı kokmak istememek 1 Kasım 2025 boğa süper dolunayı 1

Son Haberler

Mantar toplarken ayı saldırısına uğrayan köy imamı yaralandıBakan Işıkhan'dan BAĞ-KUR açıklaması: 'Sözümüzü tutacağız'Marketlerde 'veresiye' dönemi: Bebek bezi 2 ay sonra ödemeli!Iğdır'da 'rüşvet' soruşturmasında 2 avukat gözaltına alındıResmi Gazete'de yayımlandı: Vergi, SGK, harç borcunda faiz indirimi geldi

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar