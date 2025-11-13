Sarı banka boykot

Bizi masada satan, yıllarca bizi sömüren sarı banka EFT ücreti almıyor diye parayı oraya aktaracak arkadaşlar biraz dik durun.Masada bizi satan banka 3 TL EFT ücretine satilmayin.Her platformda hak hukuk için çaba gösteren arkadaşlar var bir de en ufak menfaat te ayrı düşen birlik olmayı beceremeyen Lee var.

Banka bizi öyle bir sömürdüki örnek vereyim;

Benim hesabım -100 000 arkadaşımın hesabı +100 000 de.ben aylık 9-10 bin faiz ödedim.yani arkadaşımın parasını bana kullandirtti faizi aldı.bunun için hiç bir sermayesini kullanmadı.

Borcu olanlar çok iyi bilir.gece maaş yatmadan her defasında hepsine el koydu.ne BDDK ne diğer bankacılık kurallarıni hiçe saydı.

Borç yapmasaydin kardeşim diyecek olanlara,insanlık hali hastalık var ailesine bakan var.ailevi sıkıntıları olan var.herkes bir değil....

Bize ne yapacağımı soyleyemessin diyen arkadaşlar olacak ama bir meslektaşıniz olarak rica ediyorum.sarı bankada kredi kredi kartı vs kullanmayın kapatın gitsin.ben seve seve yaptım....