TAHMİNİ KASIM AYI ENFLASYONU BEKLENTİSİ


13 Kasım 2025 08:59
TAHMİNİ KASIM AYI ENFLASYONU BEKLENTİSİ

2026 KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ SİZCE KAC OLUR BEN 1,55DEN DAHA YÜKSEK OLACAGINI DUSUNUYORUM 2 CİVARI


deniz_marqez
Şef
13 Kasım 2025 09:20

2.01 tahmini


TtkL12
Aday Memur
13 Kasım 2025 09:34
1.70 Max
