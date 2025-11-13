Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

TCK 136 Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi


13 Kasım 2025 10:06
TCK 136 Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi

Herkese merhaba, biraz benim nezlimde trajikomik bir olayla karşı karşıyayım Öncelikle polislik mesleğini icra etmekteyim. Twitter üzerinden yarı anonim bir hesabım bulunmakta. Bu platform üzerinden yine tam olmasa da yarı anon bi hesapla bi konudan polemik yaşadık. Öğretim görevlisi kendisi . Bende tamamen Google üzerinden sltak yaparak evet bildiğiniz Google üzerinden araştırma yaparak şahsın isim soy ismine çalıştığı yere falan ulaştım . Bi tane tweetimde kendisine ______ adın soyadın sona erdirelim anonimliğini diyip tweet attım. Şahısta bunu alıp savcılığa gidip şikayetçi olmuş. Hakaret yok adres bilgisi paylaşmadım ya da foto falan hiçbişey yok. Muhtemel ifadeye çağrılırım . EGM bünyesinde süreç nasıl işler ? Daha önce hiç idari bi soruşturmam olmadı. Birde birinin sadece ismini soyismini yazıp ifşa etmek suç mu . Mesleğim gereği şikayetçi davacı konularına çok denk geldik ama bu başıma gelen nedir tam anlayamadım. Avukat tutmalı mıyım cidden bilgim yok.

