Memur maaş zammı Hk. Sabah gazetesi haberi


13 Kasım 2025 10:08
Memur maaş zammı Hk. Sabah gazetesi haberi

https://www.memurlar.net/haber/1151547/memur-zammi-yuzde-20-sinirini-geciyor-iste-bu-zamdan-etkilenecek-kalemler.html


firatli_genclik
Genel Müdür
13 Kasım 2025 10:15

Sanırım zam 20 altında gelmeyecek


murat_operant
Müsteşar Yardımcısı
13 Kasım 2025 10:20

Son günlerdeki refah payı tiyatroları ile birlikte en fazla %25 ile mevzuyu sonlandırırlar.


firatli_genclik
Genel Müdür
13 Kasım 2025 10:26

Yok öyle birşey refah payı falan hocam. Nereden çıkarıyorsunuz böyle şeyleri?

murat_operant, 40 dk. önce

murat_operant, 40 dk. önce


sorumlumemur79
Aday Memur
13 Kasım 2025 10:28

hadi %20YLE ZENGİN OLURSUNUZ ARTIK. HERŞEYE %50 ZAM GELİRKEN

