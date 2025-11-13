Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
aday memurun da mazeret izni 1 ocakta sıfırlanıyor mu?


13 Kasım 2025 10:09
aday memurun da mazeret izni 1 ocakta sıfırlanıyor mu?

Şimdi aday memurun sadece 10 günlük mazeret izni var. Bu 10 günlük mazeret izni aday memurluk bitene kadar sabit mi yoksa ocak ayında sıfırlanıyor mu

örnek vermek gerekirse şu an 5 günlük mazeret iznimiz var diyelim

1 ocakta tekrar 10 gün olacak mı?

