KAMUSEN VE MEMURSEN ÜYELERİ YÜZÜNDEN Memur ve MEMUR Emeklileri 2026 da AÇ KALACAK


13 Kasım 2025 10:55
KAMUSEN VE MEMURSEN ÜYELERİ YÜZÜNDEN Memur ve MEMUR Emeklileri 2026 da AÇ KALACAK

2026 yılında ev kiralarına en az %35, gıda enflasyonu en az %50, ulaşım % yüzde 40 olacakken memur ve memur emeklilerine %20 zam verilecek. hepsini allaha havale ediyorum

