Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

PROMOSYON MU YOKSA KREDİ Mİ??


13 Kasım 2025 11:31
PROMOSYON MU YOKSA KREDİ Mİ??

Merhaba arkadaşlar kararsız kaldım baya son gün 15 i diyorlar promosyon mu almak mantıklı yoksa kredi mi y da krediyse hangisi daha uygun çok kararsız kaldım


Bytraffic
Aday Memur
13 Kasım 2025 11:36

Promosyon daha mantıklı

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerBddk gereği işbankası dijital şube acılamamasıiş bankası kadar lanet bir banka görmedimişbankası.faiz krediYapılandırması olana ek hesap tanımlandı mıis bankasi eft ucretli aciklamasi yaptiikinci sark kalkacak mi?İddia ediyorum yıl sonu 2.şark kalkacakiş Bankasında Yapılandırma Borcu olanlar için kredi Yürütmeyi Durdurma İptali

Sözlük

kendi olmak 1 vikunya 2 Buşmanlar 1 bonobo 6 fakirlerle aynı kokmak istememek 2 eskişehirli mithat 1 hecin 1 muazzez abacı 2 pigmeler 1 Her kuşun eti yenmez 2

Son Haberler

Bakan Kurum paylaştı: 350 bin gurur, 350 bin umutUçağın düştüğü alandaki kurtarma çalışmaları tamamlandıEski tip ehliyet kullananlara uyarı: Hak kaybı yaşayabilirsiniz!MSB'den düşen askeri uçakla ilgili açıklama: Uçuşları durdurulduEğitim-Bir-Sen'den üniversitenin ilanına tepki: 'Liyakate fön çekilmiş!'

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar