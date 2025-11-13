öba çözümü

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
13 Kasım 2025 11:42
bazı arkadaşlar Mozilla ya global speed uzantısını ekleyerek videoları 16x e kadar hızlandırıp toplamda 1 saatte bitirmişler. deneyen varsa yazarsa sevinirim

TalhaEymenn
Memur
13 Kasım 2025 12:18
aynen öyle yaptık

Braweheart01
Genel Müdür
13 Kasım 2025 12:41

oluyor çalışıyor sınav ve ankette 16x i kapat yeterli

