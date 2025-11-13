Memurluktan akademiye geçmek (maaş ve diğerleri)

Kamu Personeli \ Akademik Personel
13 Kasım 2025 11:54
Selam arkadaşlar şu an sağlık bakanlığında aktif diyetisyenim maaş tüm kalemler toplamı 70 bin . (2 küçğk çocuk + bes yok+ sendika ) Akademisyen olmak gayesiyle yüksek lisansa başladım. Çalışma şartlarım gayet güzel ama gelen hasta profili ve iş yükü bilirsiniz bir yerden sonra memuriyette standarda bağlıyor. Ben kişilik olarak araştırma inceleme yenilenme ve ilerlemeyi sevdiğim için akademiye yönelmek istiyorum. Çevremdekiler başına boşuna iş alıyorsun 2 çocukla akademide çok zorlanırsın vs deniyor. Memurluktan akademiye geçeni görmedik duymadık maaş da aynı delirme diyorlar. İşin içinde çevremde kimse de yok. Çalışma şartları + maaş olarak yardımcı olur musunuz? Eğer gerçekten zorsa uzmanlığı alıp duracağım ama değerse ilerlemek istiyorum. Torpilim yok ama CV mi doldurmak için elimden geleni yapacağım


dytatama
Aday Memur
13 Kasım 2025 11:57

Çalışma saatleri düz memur gibi haftaiçi 40 saat

