iş bankası maaşa el koyma yetkisi

imzalanan sözleşmelerde emniyetin maaşımdan istediği zaman istediği miktarda parayı kesmek için bankaya bildirimde bulunmasının yeterli olduğunu ve bu para transferinden bankanın hiçbir sorumluşuğunun olmadığı şekkinde bir form imaizalatıyorlar buna dikkat eden var mı her yerde aynı mı?

