Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

tatil yetmedi ??


13 Kasım 2025 12:44
tatil yetmedi ??
birşeyler olsa da tatil uzasa

komodin bahattinn
Şef
13 Kasım 2025 14:33
rapor alın ama dikkat et 40gunu aşma sonra doktor doktor gezme forumda dert yanma ağrım var diye
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mesleki çalışmada ÖBA sorunu.ÖBA'ya giremiyorum.Mesleki çalışma videolarını izlemezsek ne olur?ÖBA düzgün çalışmıyor.Sabah 6. ÖBA'da sıkıntı yok.Yüz yüze seminer istiyoruz.Eğitimde gerçeklikten uzak duygusal yaklaşımların yarattığı tehlike.Ek ders ödeme saçmalığıÖğretmenliği bırakma düşüncesiYönetici atama yönetmeliği değişecek mi?

Sözlük

Kasım 2025 boğa süper dolunayı 1 Bugün olanlar 1 eskişehirli mithat 1 Buşmanlar 1 Gürcistan'da düşen c 130 kargo uçağı 2 Her kuşun eti yenmez 2 muazzez abacı 2 bonobo 6 kendi olmak 1 hayatın olağan akışı 1

Son Haberler

Konut satışlarında tarihi zirve: İlk 10 ayda tüm zamanların rekoru kırıldı!Kocaeli'de evde çıkan yangında 11 aylık bebek öldüTBMM Genel Kurulu toplanamadıYönetmelik değişti: DK'de memurun üyesi olduğu sendika temsilcisi yer alacakÖzgür Özel'in gizli tanık Çınar ve İlkeyle ilgili iddiaları Başsavcılıkça yalanlandı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar