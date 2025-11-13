Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

DHMİ İTFAİYE


13 Kasım 2025 13:14
DHMİ İTFAİYE

DHMİ herzaman merkezi alımda kadro açan kurumdu, neden şimdi merkezi alım dışında 48 kişilik itfaiye kadrosu açıyor, şaşırtıcı, bu gidişle her kurum bu şekilde mulakatlı alacak süreç onu gösteriyor.


B0ga
Aday Memur
13 Kasım 2025 13:21

birincisi: itfaiye değil ARFF, ikincisi: ATC de aynı şekilde alınıyor. Burası siyaset yapma yeri değil, insanları yalanlarla kandırma.


batu63
Memur
13 Kasım 2025 13:24

sanane herkes itfaiyenin ne olduğunu biliyor, arff diyince dahamı havalı oluyor, atc ile itfaiye birmi , atc 20 yıldır özel olarak alım yapılıyor, sivil havacılıktan lisans alarak, ama İTFAİYEEE ilkdefa bu şekilde alınıyor, şimdi asıl sen siyaset çoplügüne gidebilirsin, burası memur forumu, eleştiri fln açıktır kurumlar bazında.

B0ga, 1 saat önce

Mühendis Traderr
Aday Memur
13 Kasım 2025 13:49
Başlığı açan arkadaş haklı. Arff merkezi alımla alınmalı. Ehliyet veya rapor gerekiyorsa onlar merkezi alımdada istenebilir zaten.
Toplam 3 mesaj

