Sözleşmeli personel istifa


13 Kasım 2025 14:01
Sözleşmeli personel istifa

Hepinize iyi günler dilerim. Bilgisi olan arkadaşlara bir sorum olacak. Sözleşmeli iken istifa bir ay önceden haber vererek istifa Eden personel tam 30 gün öncesinden mi vermeli istifa dilekçesini yoksa 32 33 gün önceden haber verebilir mi ? Aranızda 2-3 günün hesabını mi yapıyorsun diyenler olacaktır ama hafta sonu tatillerine denk geldiği için soruyorum. Bilgisi olan arkadaşlar cevap verirse çok iyi olur. Şimdiden teşekkürler

