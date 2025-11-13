Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
4b Szöleşmeli personel eş durumu tayini
Arkadaşlar eşim polis memuru x ilinde zorunlu şark hizmeti yapmakta ben kültür turizmde sözleşmeli büro personeliyim şimdi sözleşmeli personel yönetmeliğinde eşi zorunlu görevde tutlanlar bir yıl sonra eş durumundan ataması yapılabilir diyor benim bulunduğum il eşim için şark hizmeti sayılmıyor ben bir yılım dolunca eş durumundan tayin isteyebilecekmiyim bilen yada bu durumu yaşayan cevaplarsa sevinirim.

