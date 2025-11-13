Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Aile yılı mazeret tayin talebi


13 Kasım 2025 15:48
Aile yılı mazeret tayin talebi

Merhaba arkadaşlar, aile yılı olması nedeniyle sizin kurumda bu yıl her ay mazeret tayini hakkı verilmiş galiba. Nikahım olacak bu sene. Seneye de devam edecek mi bu durum. Ona göre nişanlım yanıma tayin isteyecek. Yoksa şubat ve eylül olarak mı devam edecek seneye. Eğer öyleyse şubatı kaçırmak istemiyoruz. Teşekkürler şimdiden

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerBddk gereği işbankası dijital şube acılamamasıişbankası.faiz krediiş bankası kadar lanet bir banka görmedimYapılandırması olana ek hesap tanımlandı mıis bankasi eft ucretli aciklamasi yaptiikinci sark kalkacak mi?İddia ediyorum yıl sonu 2.şark kalkacakiş Bankasında Yapılandırma Borcu olanlar için kredi Atamaya Kaç yıllık süreden giriyorsunuz puanınız kaç ?

Sözlük

eskişehirli mithat 1 hayatın olağan akışı 1 zebra 1 muazzez abacı 2 Buşmanlar 1 kendi olmak 1 pigmeler 1 ata demirer 1 günaydın sözlük 1 Kasım 2025 boğa süper dolunayı 1

Son Haberler

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabına erişim engeli talebiFutbolda bahis soruşturması | PFDK cezaları açıkladıKurtulmuş'tan İYİ Parti'li Usta'ya '3 kuruşluk' manevi tazminat davasıKayseri'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar varAnnenin donarak, oğlunun düşerek öldüğü üzerinde duruluyor

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar