Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Öğretmenlerin iyi oluş hallerinin desteklenmesi semineri.


13 Kasım 2025 16:29
Öğretmenlerin iyi oluş hallerinin desteklenmesi semineri.

İlgili seminere katılan, mutlu olmayan öğretmenler bir anda sevinç ve neşeyle doluyormuş!!? UNICEF destekli bu seminer öğretmenleri sözüm ona stresten, gerginlikten çekip alıp, kurtarıp anında "iyi oluş" sürecine dahil ediyormuş, sihirli değnek bir ÖBA'da size bir ağ kadar yakında!!? Sakın kaçırmayın!?


Hayydar
Aday Memur
13 Kasım 2025 16:29

Bakanlığımızdan biz öğretmenlere büyük bir jest, çok teşekkürler!!?


BanuAlkan
Aday Memur
13 Kasım 2025 21:36
-Alö, tımarhane

atahoca
Müsteşar Yardımcısı
14 Kasım 2025 10:51

"sihirli değnek bir ÖBA'da size bir ağ kadar yakında!!?"

Güzelmiş


BanuAlkan
Aday Memur
14 Kasım 2025 14:09
ya ya ya şa şa şa gatsray gatsray çim bom mom
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

ÖBA düzgün çalışmıyor.Öğretmenliği bırakma düşüncesiSabah 6. ÖBA'da sıkıntı yok.Memura zam verilmemeli.Mesleki çalışma videolarını izlemezsek ne olur?Müfettiş denetimi devam ediyor mu?Eğitimde gerçeklikten uzak duygusal yaklaşımların yarattığı tehlike.Yüz yüze seminer istiyoruz.ÖBA'ya giremiyorum."MEB Teftiş Kurulu" isim değişikliğine gitmelidir.

Sözlük

dünyanın en izole evi 1 Bugün olanlar 1 plazma 1 drape 1 3I atlas 1 en etkilendiğiniz film 1 çivit 2 ben oraları geçeli çok oldu 2 ata demirer 1 Gürcistan'da düşen c 130 kargo uçağı 2

Son Haberler

CHP, İBB iddianamesini hazırlayan savcıları HSK'ya şikayet ettiMSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyorCumhurbaşkanı Erdoğan: Ahıska Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyorumBursa'da iş yeri sahibi dükkanına defalarca giren hırsızı sopayla kovaladı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar