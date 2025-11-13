Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Pbs de tayın puan ım neden kaldırılmış ?


13 Kasım 2025 17:15
2015 dönüşlüyüm sistemdeki puanım uzun zamandır kaldırılmış neden acaba ?


baretta003042
Aday Memur
13 Kasım 2025 17:20

En son ne zaman kontrol ettiniz


Brse
Şef
13 Kasım 2025 17:21

2. Şark kalkış hazırlığı olabilir


turkolog24
Daire Başkanı
13 Kasım 2025 17:21

2 gün oldu

