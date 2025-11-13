Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han

Asteğmenlikten istifa nasıl edilir?


13 Kasım 2025 17:36
Asteğmenlikten istifa nasıl edilir?

Merhaba. Ben bir şubeye başkan vekili olarak yeni atandım ama dayanamıyorum. Herhangi bir yolla istifa edebilmem mümkün mü? Mesela sağlık raporuyla?


yldrmasln987
Aday Memur
13 Kasım 2025 17:53
neye dayanamıyosun?
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2021 de kendi isteğimle ayrıldımMSB Ankara Bölgesi Promosyon MiktariAsteğmenlikten istifa nasıl edilir?

Sözlük

fakirlerle aynı kokmak istememek 2 paskalya adası 2 Buşmanlar 1 günaydın sözlük 1 muazzez abacı 2 pigmeler 1 hecin 1 Bugün olanlar 1 eskişehirli mithat 1 zebra 1

Son Haberler

Çocukların suça sürüklenmesi Meclis gündemindeNATO üyesi 8 ülkeden Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık destek paketiBakan Tekin'den Şehit İki Askerin Öğretmen Eşlerine Taziye TelefonuİBB'nin metro ihalelerinde 697 milyon liralık kamu zararı iddiasıŞam Ulusal Müzesi'nde soygun: 6 heykel çalındı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar