Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

MİSYON KORUMA 2026


13 Kasım 2025 20:25
MİSYON KORUMA 2026

2026 yılında misyon sınavı açılacak mı? Yoksa 2027 ye mi kalacak? Mayıs ayında yapılacağı şeklinde dedikodular var. Bilgisi olan abilerim bizi aydınlatabilir mi


Fenerbahce19.07
Memur
13 Kasım 2025 20:55
Misyon koruma icin yas siniri 37 mi ?
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerBddk gereği işbankası dijital şube acılamamasıişbankası.faiz krediiş bankası kadar lanet bir banka görmedimis bankasi eft ucretli aciklamasi yaptiAtamaya Kaç yıllık süreden giriyorsunuz puanınız kaç ? İddia ediyorum yıl sonu 2.şark kalkacakYapılandırması olana ek hesap tanımlandı mıikinci sark kalkacak mi?iş Bankasında Yapılandırma Borcu olanlar için kredi

Sözlük

bonobo 6 bilinç 1 Gürcistan'da düşen c 130 kargo uçağı 2 zebra 1 plazma 1 kendi olmak 1 Buşmanlar 1 vikunya 2 Her kuşun eti yenmez 2 günaydın sözlük 1

Son Haberler

Site otoparkında 3 araç yandı, 18 kişi dumandan etkilendiBartın Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu kurulduMüdüre değil merdivenden itilen otizmli çocuğa suç attılar!Malatya'daki işçiyi silahla yaralayan hırsızlar yakalandıAnkara'da Kızılay tabelası 3'üncü kez yenilendi

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar