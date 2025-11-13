KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : gül-feşan

Göreve başlama belgeleri


13 Kasım 2025 21:28
Göreve başlama belgeleri

Merhaba arkadaşlar. ben son atama ile ilçe sağlık müdürlüğüne atandım. evrak tesliminde istenen belgelerle alakalı bir sorum var. bazı kişiler "akli melekeleri yerindedir" raporunun alınması gerektiğini bazı kişiler de sağlık kurulu raporu alınması gerektiğini söylüyor. benim sağlık kurulu raporum var psikiyatri, göz, dahiliye gibi pek çok bölümün yer aldığı bir rapor. ayrıca "akli melekeleri yerindedir" raporu almama gerek var mı? eğer varsa bu raporu nerelerden alabilirim teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

Sözlük

3I atlas 1 geleceğe dönüş 2 keten 4 ben oraları geçeli çok oldu 2 opioid 1 en etkilendiğiniz film 1 çivit 2 kanun 1 drape 1

Son Haberler

Beşiktaş ile yollarını ayırmak isteyen Rafa Silva'dan 21 maddelik açıklamaBakan Kurum 453 Bin Konutun Teslim Tarihini AçıkladıA Milli Takımımız Bulgaristan'ı 2-0 yendiİstanbul'daki metro inşaatında iskele çöktüÇanakkale açıklarında deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar